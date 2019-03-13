Firefly Alpha запустят 16 декабря этого года

https://racurs.ua/n119355-nazvana-data-zapuska-ukrainsko-amerikanskoy-rakety-firefly-alpha.html

Racurs.ua

Украинско-американскую ракету Firefly Alpha запустят с базы военно-воздушных сил США Ванденберг (штат Калифорния) 16 декабря этого года.

К этому времени должно завершиться тестирования ступеней ракеты, сообщает «Укринформ» со ссылкой на генерального директора Firefly Aerospace Тома Маркьюзика.

По его словам, завершить тестирование ракеты к этому сроку удастся только в случае, если все будет работать.

Маркьюзик отмечает, что Firefly «уже сегодня движется быстрее любой ракетостроительных компанию в истории».

Firefly Aerospace — это частное аэрокосмическое предприятие с офисами в Остине (штат Техас) и Днепре, которое занимается разработкой легких ракет-носителей. Производство ракет расположено в Техасе, в Украине разрабатывается часть оборудования. Компания планирует с 2021 года запускать по две ракеты Firefly Alpha в месяц.

В январе 2014 года в США была основана компания Firefly Space Systems. В 2017 году из-за финансовых трудностей она была вынуждена объявить банкротство. В том же году ее выкупил украинский предприниматель Максим Поляков, который объединил Firefly Space Systems с основанной им ранее компанией EOS Launcher.

Ожидается, что Firefly Alpha сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 1 тыс. кг полезного груза

Напомним, 11 марта Firefly провела успешное тестирование двигателя первой ступени своей ракеты. Тестовый пуск длился 60 секунд.