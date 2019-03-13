Дело налоговиков Януковича-Клименко передадут в суд. Фото: Sputnik Беларусь

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Расследование дела налоговиков Януковича-Клименко завершено. Материалы дела изложены в 1209 томах.

Дело налоговиков Януковича-Клименко, которых подозревают в хищении 100 млрд грн, передадут в суд, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время сегодняшнего брифинга, передает пресс-служба ведомства.

По словам Авакова, расследование дела продолжалось 9 месяцев, за это время были установлены 52 подозреваемых, которые действовали под руководством бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

Сейчас по подозрению в хищении государственных средств, арестовано имущество и счета чиновников. Всего арестовано имущество на сумму около 700 млн грн.

Над расследованием этого дела работали не только сотрудники МВД, а и работники военной прокуратуры.