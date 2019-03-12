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На взятке в 280 тыс. грн погорел работник ГСЧС в Запорожской области. Фото: Infoport.LIVE

На взятке в 280 тыс. грн погорел работник ГСЧС в Запорожской области (ФОТО)

12 мар 2019, 15:18
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На взятке 260 тыс. грн сегодня был задержан сотрудник отделения гражданской защиты Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС Украины в Запорожской области.

Задержание коррупционера проводили сотрудники Государственного бюро расследований, сообщает пресс-служба ГБР.

Чиновник требовал 280 тыс. грн от руководителя предприятия, осуществляющего деятельность в сфере пожарной безопасности. Предприниматель должен был выплатить такие деньги за непрепятствование деятельности его компании. Отмечается, что чиновник шантажировал предпринимателя не самостоятельно, у него был сообщник.

Задержание чиновника и его сообщника произошло во время передачи второй части взятки размером 260 тыс. грн. Сейчас правоохранители решают вопрос о вынесении уведомления о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

На взятке разоблачили чиновника ГСЧС в Запорожье. Фото: dbr.gov.ua

На взятке разоблачили чиновника ГСЧС в Запорожье. Фото: dbr.gov.ua

На взятке разоблачили чиновника ГСЧС в Запорожье. Фото: dbr.gov.ua

Источник: Ракурс


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