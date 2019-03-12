Голосеевский суд Киева обстреляли неизвестные. Фото: ТСН

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В Киеве неизвестные обстреляли стену и окна второго и третьего этажей Голосеевского районного суда. Обстрел велся по той стороне здания, где находятся кабинеты судей. Нападение связывают с профессиональной деятельностью сотрудников суда.

Обстрел суда произошел ночью. Неизвестные произвели серию выстрелов, а затем скрылись. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции столицы.

В результате происшествия никто не пострадал, но выстрелы повредили фасад и окна здания. Правоохранители приехали на место утром, обыскали прилегающую территорию и служебные кабинеты. Там полицейские обнаружили гильзы, которые отправят на экспертизу.

На данный момент правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения и опрашивают возможных свидетелей.

Факт нападения зарегистрировали и сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство), предусматривающей лишение свободы сроком до семи лет.

Напомним, в конце февраля неизвестные обстреляли дом председателя городского суда Ровно и бросили во двор гранату. Причиной нападения, по версии следствия, стала профессиональная деятельность мужчины.