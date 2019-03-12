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Вчера сильный ветер едва не привел к трагедии в Одессе
В Одессе сильный ветер сдул с пирса ребенка в коляске (ВИДЕО)https://racurs.ua/n119286-v-odesse-silnyy-veter-sdul-s-pirsa-rebenka-v-kolyaske-video.htmlRacurs.ua
Вчера в Одессе сильный ветер едва не привел к трагедии с человеческими жертвами.
В курортном районе города Аркадии стихия сдула в море коляску с ребенком. Его мать бросилась в воду, но самостоятельно выбраться на берег вместе с малышом не смогла, сообщает на своей странице в социальной сети Фейсбук один из свидетелей инцидента.
К счастью, ей на помощь бросился проходивший мимо мужчина.
По словам очевидца, вода в этот момент была не теплее 5 градусов по Цельсию.
«Думаю, что если бы не случилось рядом того парня, то утонули бы оба», — подчеркивает очевидец.
Коляска так и осталась в воде, ее доставать не стали.
Напомним, сильный ветер вчера выдул из здания Киевского апелляционного суда тысячи дел и разбросал их по Соломенской площади, проезжей части и кладбище. Позже в пресс-службе суда заявили, что ветер разбил окно в помещении, где хранились архивные документы, и, пока работники учреждения держали поврежденное окно, чтобы оно не упало, разбросал материалы дел. Сообщается, что часть дел исчезла бесследно. Точный размер нанесенного стихией ущерба устанавливается.
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