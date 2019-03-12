Вчера сильный ветер едва не привел к трагедии в Одессе

https://racurs.ua/n119286-v-odesse-silnyy-veter-sdul-s-pirsa-rebenka-v-kolyaske-video.html

Racurs.ua

Вчера в Одессе сильный ветер едва не привел к трагедии с человеческими жертвами.

В курортном районе города Аркадии стихия сдула в море коляску с ребенком. Его мать бросилась в воду, но самостоятельно выбраться на берег вместе с малышом не смогла, сообщает на своей странице в социальной сети Фейсбук один из свидетелей инцидента.

К счастью, ей на помощь бросился проходивший мимо мужчина.

По словам очевидца, вода в этот момент была не теплее 5 градусов по Цельсию.

«Думаю, что если бы не случилось рядом того парня, то утонули бы оба», — подчеркивает очевидец.

Коляска так и осталась в воде, ее доставать не стали.

Напомним, сильный ветер вчера выдул из здания Киевского апелляционного суда тысячи дел и разбросал их по Соломенской площади, проезжей части и кладбище. Позже в пресс-службе суда заявили, что ветер разбил окно в помещении, где хранились архивные документы, и, пока работники учреждения держали поврежденное окно, чтобы оно не упало, разбросал материалы дел. Сообщается, что часть дел исчезла бесследно. Точный размер нанесенного стихией ущерба устанавливается.