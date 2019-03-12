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Ракурс
Вчера сильный ветер едва не привел к трагедии в Одессе

В Одессе сильный ветер сдул с пирса ребенка в коляске (ВИДЕО)

12 мар 2019, 14:53
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Вчера в Одессе сильный ветер едва не привел к трагедии с человеческими жертвами.

В курортном районе города Аркадии стихия сдула в море коляску с ребенком. Его мать бросилась в воду, но самостоятельно выбраться на берег вместе с малышом не смогла, сообщает на своей странице в социальной сети Фейсбук один из свидетелей инцидента.

К счастью, ей на помощь бросился проходивший мимо мужчина.

По словам очевидца, вода в этот момент была не теплее 5 градусов по Цельсию.

«Думаю, что если бы не случилось рядом того парня, то утонули бы оба», — подчеркивает очевидец.

Коляска так и осталась в воде, ее доставать не стали.

Напомним, сильный ветер вчера выдул из здания Киевского апелляционного суда тысячи дел и разбросал их по Соломенской площади, проезжей части и кладбище. Позже в пресс-службе суда заявили, что ветер разбил окно в помещении, где хранились архивные документы, и, пока работники учреждения держали поврежденное окно, чтобы оно не упало, разбросал материалы дел. Сообщается, что часть дел исчезла бесследно. Точный размер нанесенного стихией ущерба устанавливается.

Источник: Ракурс


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