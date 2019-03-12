Президентские выборы в Украине: в ЦИК сделали важное заявление. Фото: DW

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Жители аннексированного полуострова Крым 31 марта столкнутся с проблемой, поскольку не смогут проголосовать на президентских выборах по месту жительства. В Центральной избирательной комиссии объяснили, как можно проголосовать за нового президента.

Крымчане могут голосовать через механизм временного изменения места регистрации избирателя. Для этого нужно до начала выборов подать заявление на материковой Украине, там, где удобно. Ресурсов на избирательных участках в южных областях для этого достаточно. Об этом 12 марта заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук на пресс-конференции, сообщил журналист «Радіо Свобода» Евгений Солонина в Twitter.

В мероприятии также приняли участие Генеральный прокурор Юрий Луценко и министр внутренних дел Арсен Аваков. Они пришли к согласию по недопущению фальсификаций на выборах.

По словам главы МВД, силовики в день выборов будут предотвращать предвыборную агитацию, выявлять факты подкупа избирателей, задерживать соответствующих лиц и открывать уголовные производства. В день голосования для охраны общественного порядка приобщат 134 тыс. 381 сотрудника МВД.

Как известно, президентские выборы в Украине состоятся 31 марта 2019 года. За президентское кресло будут бороться 39 политиков, пять кандидатов уже снялись с выборов в пользу других претендентов.

Напомним, в феврале Министерство внутренних дел Украины запустило сервис для онлайн-мониторинга нарушений избирательного законодательства. Им может воспользоваться каждый украинец в любое время суток.