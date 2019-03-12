Снег заметает Карпаты, в горах объявлен высокий уровень снеголавинной опасности. Фото: facebook.com/lavyny.official/

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Racurs.ua

В Карпатах насыпало около двух метров снега, синоптики предупреждают о высоком уровне опасности схода лавин.

Высота снежного покрова на снеголавинной станции Пожежевская составляет 68−160 см, температура воздуха около 6° мороза, ветра нет. На станции Плай высота снежного покрова — 22−29 см, температура воздуха составляет около 6° мороза, ветер северный 2−4 м/с, сообщается на странице Снеголавинной ситуации в Украинских Карпатах в Facebook.

Больше всего снега выпало в Драгобрате. Там высота снежного покрова составляет 170 см, температура воздуха около 5° мороза.

Согласно прогнозам синоптиков, в течение суток на территории Украины ожидается сильный ветер с порывами 15−20 м / с.

Напомним, ранее «Ракурс» сообщал о последствиях непогоды, которая обрушилась на Украину в последние дни. От сильного ветра пострадали Львовская, Ивано-Франковская, Киевская и Одесская области. От порывов ветра падали деревья, столбы линий электропередач, а также срывало кровлю крыш.