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СНБО получил нового замсекретаря: Порошенко нашел замену Гладковскому / Фото: Twitter Порошенко

СНБО получил нового замсекретаря: Порошенко нашел замену Гладковскому (ВИДЕО)

12 мар 2019, 14:14
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Сергей Кривонос стал новым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующий указ сегодня подписал президент Петр Порошенко.

На этом посту Кривонос сменит Олега Гладковского, которого глава государства уволил после обнародования журналистами фактов, свидетельствующих о его причастности к коррупции в «Укроборонпроме».

По словам Порошенко, в СНБО полковник Кривонос будет заниматься вопросами перевооружения Вооруженных сил и других военных формирований, вопросами военно-технического сотрудничества и взаимодействия с НАТО.

До этого Кривонос занимал должность первого заместителя командующего Сил специальных операций ВСУ. На время избирательной кампании он ушел в отпуск, поскольку выдвинул свою кандидатуру на пост президента Украины от партии «Воины АТО». Однако, впоследствии отказался от президентских амбиций.

Как известно, 25 февраля журналисты Bihus.Info представили расследование, в котором утверждалось, что сын экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой с помощью фирм-прокладок поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным ценам. Сын Гладковского подал иск против Бигуса.

Источник: Ракурс


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