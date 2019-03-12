Обстреляли такси в Кривом Роге. Фото: Информатор

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Racurs.ua

Обстреляли автомобиль такси в Кривом Роге в ночь на 12 марта. Нападение произошло на улице Александра Васякина.

Предварительно установлено, что водитель такси на автомобиле SEAT (Сеат) подвозил парня и девушку. На проспекте Гагарина пассажиры якобы приобрели наркотики для личного употребления. Когда машина выезжала из двора, путь ей преградил другой легковой автомобиль темного цвета. Из авто выскочили неизвестные, которые открыли огонь по такси. В автомобиль попали более 10 раз. Неизвестные нападавшие скрылись с места происшествия. Об этом сообщает местное издание «Первый городской».

Следователи полиции предварительно квалифицировали инцидент по ч. 4 ст. 296 (хулиганские действия с применением огнестрельного оружия) Уголовного кодекса Украины. Если вину злоумышленников докажут, им грозит до семи лет лишения свободы.

По информации местных врачей, троих пострадавших кареты скорой доставили в больницу. Два пассажира получили лечение амбулаторно, их впоследствии отпустили домой. В состоянии средней тяжести госпитализировали водителя автомобиля.

Напомним, в январе неизвестные из травматического оружия обстреляли автомобиль адвоката в Днепропетровской области. В результате нападения адвокат и другие пассажиры автомобиля не пострадали, но на автомобиле остались следы от пуль.