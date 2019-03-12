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Ракурс
Юрий Луценко, фото: Андрей Гудзенко

Взламывали коды на диске: Луценко рассказал, почему журналисты опубликовали материалы о коррупции в оборонном секторе только сейчас (ВИДЕО)

12 мар 2019, 13:55
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Генеральный прокурор Юрий Луценко сегодня на брифинге прокомментировал последнее видео издания bihus.info о коррупции в оборонном секторе.

По словам Луценко, имеющаяся у журналистов информация касается данных следствия середины прошлого года. По мнению генпрокурора, журналисты обнародовали эти данные только сейчас, поскольку им нужно было время для того, чтобы взломать коды диска с соответствующими материалами.

«Обвинения в том, что мы, мол, долго действовали, отвергаем», — подчеркивает Луценко.

Генпрокурор отмечает, что соответствующее дело в пределах своих полномочий военная прокуратура открыла еще в 2016 году, в течение всего 2018 года продолжалась налоговая проверка, чтобы установить размер причиненного ущерба.

«Невозможно рассчитать ущерб без налоговой проверки», — отмечает Луценко.

По мнению главы ГПУ, в этом деле военная прокуратура «продемонстрировала успешность», поскольку упомянутый в материале bihus.info владелец компании

«Оптимумспецдеталь» Андрей Рогоза и двое уже бывших сотрудников СБУ более года находятся на скамье подсудимых.

«Ни разу это дело не было ни остановлено, ни переквалифицировано», — отмечает Луценко.

Напомним, вчера издание bihus.info опубликовало видео, в котором утверждалось, что правоохранительные органы за взятки «сливали» дела против компании «Оптимумспецдеталь».

Источник: Ракурс


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