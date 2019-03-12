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Брифинг СБУ в Киеве. Фото: скриншот YouTube
СБУ дала брифинг по разоблачению агентурной сети Генштаба Вооруженных сил РФ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n119280-sbu-provodit-brifing-po-razoblacheniu-agenturnoy-seti-genshtaba-voorujennyh-sil-rf-translyaciya.htmlRacurs.ua
Брифинг Службы безопасности Украины состоялся 12 марта в пресс-центре спецслужбы в Киеве.
Руководство военной контрразведки СБ Украины сообщило о разоблачении агентурной сети Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.
Напомним, 7 марта Служба безопасности Украины разоблачила работника Харьковского горсовета в работе на Федеральную службу безопасности Российской Федерации.
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