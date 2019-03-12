«Артур, ты при*урок»: нардепы Герасимов и Абдуллин поссорились в Раде из-за Тимошенко и Коломойского (ВИДЕО)

Сегодня во время выступления в Верховной Раде у главы фракции БПП Артура Герасимова, который обнародовал аудиозапись разговора Юлии Тимошенко якобы с Игорем Коломойским, возник конфликт с нардепом из фракции БЮТ