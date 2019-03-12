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Ракурс
Брифинг СБУ в Киеве. Фото: скриншот YouTube

СБУ дала брифинг по разоблачению агентурной сети Генштаба Вооруженных сил РФ (ВИДЕО)

12 мар 2019, 13:48
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Брифинг Службы безопасности Украины состоялся 12 марта в пресс-центре спецслужбы в Киеве.

Руководство военной контрразведки СБ Украины сообщило о разоблачении агентурной сети Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, 7 марта Служба безопасности Украины разоблачила работника Харьковского горсовета в работе на Федеральную службу безопасности Российской Федерации.

Источник: Ракурс


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