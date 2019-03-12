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Стрельба в Харькове: неизвестные совершили покушение на 30-летнего мужчину. Фото: Sputnik Грузия

Стрельба в Харькове: неизвестные совершили покушение на 30-летнего мужчину (ФОТО)

12 мар 2019, 13:27
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Стрельба на парковке в Харькове произошла вчера вечером. Неизвестные напали на 30-летнего харьковчанина.

Двое злоумышленников совершили нападение на мужчину на Московском проспекте около 21.00. Неизвестные открыли огонь по харьковчанину на парковке, сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

Харьковчанина, на которого было совершено нападение, госпитализировали в больницу. В результате нападения он получил огнестрельные ранения грудной клетки.

Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленников. Известно, что это два мужчины возрастом 20−25 лет, невысокого роста 160−170 см и крепкого телосложения. Во время совершения нападения они были одеты в черные куртки и темные штаны.

Полицейские по факту стрельбы открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Отмечается, что злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Стрельба в Харкове. Фото: hk.npu.gov.ua

Источник: Ракурс


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