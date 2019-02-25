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Ракурс
МВД Украины запустило круглосуточный онлайн-мониторинг нарушений на выборах. Фото: ВЕРЖЕ

Нарушения на выборах теперь можно отслеживать онлайн (ВИДЕО)

25 фев 2019, 13:55
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Министерство внутренних дел (МВД) Украины запустило сервис для онлайн-мониторинга нарушений избирательного законодательства. Им может воспользоваться каждый украинец в любое время суток.

Онлайн сервис «Выборы 2019» должен предоставлять доступ к информации обо всех нарушениях избирательного законодательства. Также можно будет просмотреть открытые уголовные производства и составленные административные протоколы. Ко всем нарушениям будет добавлено детальное описание с имеющимся судебным решением. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД Украины.

С помощью сервиса украинцы смогут узнать процент нарушений во всех населенных пунктах и конкретное их число с детальной расшифровкой. На его главной странице открывается большая карта, на которой обозначено текущее количество зафиксированных нарушений избирательного законодательства.

По словам главы МВД Арсена Авакова, пока что система работает в тестовом режиме. В ней содержится информация, которая необходима для профессиональных аналитиков, но не влияет на ход следствия по производствам об избирательных нарушениях.

Карта нарушений. Фото: МВД Украины

Ранее сообщалось, что полиция Киева 24 февраля начала расследование по факту попытки подкупа избирателей. За участие в митинге в поддержку одного из кандидатов в президенты Украины гражданам обещали 600 грн.

Источник: Ракурс


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