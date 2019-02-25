Нарушения на выборах теперь можно отслеживать онлайн (ВИДЕО)

МВД Украины запустило круглосуточный онлайн-мониторинг нарушений на выборах. Фото: ВЕРЖЕ

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Министерство внутренних дел (МВД) Украины запустило сервис для онлайн-мониторинга нарушений избирательного законодательства. Им может воспользоваться каждый украинец в любое время суток.

Онлайн сервис «Выборы 2019» должен предоставлять доступ к информации обо всех нарушениях избирательного законодательства. Также можно будет просмотреть открытые уголовные производства и составленные административные протоколы. Ко всем нарушениям будет добавлено детальное описание с имеющимся судебным решением. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МВД Украины.

С помощью сервиса украинцы смогут узнать процент нарушений во всех населенных пунктах и конкретное их число с детальной расшифровкой. На его главной странице открывается большая карта, на которой обозначено текущее количество зафиксированных нарушений избирательного законодательства.

По словам главы МВД Арсена Авакова, пока что система работает в тестовом режиме. В ней содержится информация, которая необходима для профессиональных аналитиков, но не влияет на ход следствия по производствам об избирательных нарушениях.

Ранее сообщалось, что полиция Киева 24 февраля начала расследование по факту попытки подкупа избирателей. За участие в митинге в поддержку одного из кандидатов в президенты Украины гражданам обещали 600 грн.