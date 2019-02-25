Дело о госизмене Замана: в суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения генералу / Фото: InfoResist

https://racurs.ua/n118603-delo-o-gosizmene-zamana-v-sud-postupilo-hodataystvo-ob-izbranii-mery-presecheniya-generalu.html

Racurs.ua

В Печерский райсуд столицы поступило ходатайство об избрании меры пресечения задержанному по подозрению в госизмене бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил генералу-полковнику Владимиру Замане.

В суде сообщили, что Военная прокуратура просит для генерала меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Обвинения в госизмене не предусматривают возможности избрания альтернативного меры пресечения в виде залога, пишет УНН.

Утром 25 февраля Владимиру Замане было вручено сообщение о подозрении в государственном измене, которое насчитывает 80 листов.

Напомним, Замана в период с февраля 2012 года по февраль 2014 года руководил Генеральным штабом ВСУ. С 19 февраля 2014 года он работал заместителем секретаря СНБО, а с 22 февраля 2014 года — уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Минобороны. За президентства беглеца Виктора Януковича Замане присвоили воинское звание генерал-полковника.

Ранее в Генеральной прокуратуре заявили, что экс-руководитель Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана фигурирует в деле по убийствам на Майдане в феврале 2014 года.