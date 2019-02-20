Кровавые события на Майдане 2014-го года. Фото: Днепр Час

https://racurs.ua/n118409-genprokuratura-ustanovila-66-chelovek-prichastnyh-k-ubiystvam-na-maydane-lucenko-foto.html

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Правоохранители установили 66 подозреваемых в убийствах активистов во время Революции достоинства в 2014 году.

Из этого числа 46 подозреваемых бежали в Российскую Федерацию, 20 человек находятся под стражей. В общем ГП в 2019 году фактически завершила следствие касательно тех, кто отдал приказы об убийстве активистов Майдана. Об этом 20 февраля сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на собственной странице в Facebook.

По словам генпрокурора, комиссия экспертов и привлеченных специалистов изучила 988 томов материалов. Правоохранители пришли к выводу, что убийства на Майдане «находится в прямой причинной связи с решениями и действиями» с бывшим президентом Виктором Януковичем, экс-главой Службы безопасности Украины Александром Якименко и несколькими его подчиненными, бывшим министром внутренних дел Виталием Захарченко и его подчиненными, экс-главой Минобороны Павлом Лебедевым, бывшим начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимиром Заманы.

Луценко пообещал, что дело по расстрелах Майдана будет направлено в суд сразу после решения Верховной Рады о продлении процедуры заочного осуждения.

Напомним, 19 февраля украинцы почтили память Небесной сотни. Пять лет назад, в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года, начался штурм Майдана, который стал началом наиболее радикальной и кровавой фазы Революции достоинства.