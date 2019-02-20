Расстрел Небесной сотни: что говорит следствие и адвокаты (ВИДЕО)

Расстрел активистов Майдана. Фото: Фокус

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Racurs.ua

В среду, 20 февраля, исполняется пять лет от самого кровавого дня противостояний во время Революции достоинства. В 2014 году в этот день в центре украинской столицы погибли десятки человек.

Следствие по делу расстрела Майдана до сих пор продолжается, правоохранители пытаются установить виновных в гибели десятков человек. Журналисты узнали, как продвинулись суды и что говорят адвокаты. Об этом сообщает «Радіо Свобода».

Как рассказал начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, до конца 2017 года следствие установило причастность к расстрелам 20 февраля 34 человек. Из них 29 объявлены в розыск, а пятеро оказались на скамье подсудимых. Также осенью 2018 года арестовали бойца спецподразделения Нацгвардии «Омега», которого подозревают в убийстве протестующего 20 февраля на Институтской. Продолжается следствие по этому делу.

Горбатюк отметил, что на протяжении прошлого года следователи собирали доказательства в отношении подозреваемых в организации убийств на Майдане. Суд разрешил проводить заочное расследование в отношении экс-президента, бывших министра внутренних дел и его заместителя, а также экс-главы СБУ и его заместителя.

Бывшие бойцы спецподразделения «Беркут» Павел Аброськин, Сергей Зинченко, Александр Маринченко, Сергей Тамтура и Олег Янишевский, которых правоохранители обвиняют в расстреле майдановцев, отрицают свою вину. Их дело суд рассматривает еще с 2016 года. Адвокат семей пострадавших Виталий Титич заявляет, что это дело является лучшим судебным производством в Украине, хоть и не идеальным.

Один из защитников бывших беркутовцев Стефан Решко заявляет, что адвокатам приходится обрабатывать огромный объем материалов, а рассмотрение дела идет быстрым темпом. По словам Решко, речь идет лишь о 20 тыс. страниц письменных доказательств.

Защитник утверждает, что на протяжении 18−20 февраля протесты на Майдане были не мирными, а среди протестующих была целая группа провокаторов, которые настраивали людей к агрессии. Адвокат уверен, что в центре Киева 20 февраля было не две, а три группы, которые боролись между собой.

«И главное, что мы установили, что по стражам порядка систематически, начиная с 18 февраля, применялось огнестрельное оружие, и события 20 февраля начались именно из раненых правоохранителей», — заявил Решко.

Как известно, во время всех событий Майдана погибли 98 человек, среди них 84 — участники протестов, 13 — правоохранителей и один человек, который не принимал ни в чем участия и оказался там случайно. Об этом свидетельствуют данные Мониторинговой группы ООН.

Напомним, в Генпрокуратуре сообщили, что в правоохранительных органах продолжают работать 33 подозреваемых в преступлениях против Майдана. При этом десять из них — на руководящих должностях.