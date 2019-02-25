Ученые создали червей, дети которых получают гены от одного из родителей

Научное открытие. Фото: Информатор

https://racurs.ua/n118601-uchenye-sozdali-chervey-deti-kotoryh-poluchaut-geny-ot-odnogo-iz-roditeley.html

Racurs.ua

Ученые лаборатории Научно-технологического университета имени короля Абдаллы (Саудовская Аравия) изобрели червей, которые нарушают правила генетического наследования.

Ученые провели эксперименты с типичным модельным организмом-нематодой Caenorhabditis elegans и пришли к выводу, что созданные ими черви содержат только гены отца, а не обоих родителей, как обычно. Об этом сообщает ресурс Chrdk.

Для открытия ученые воспользовались геном GPR-1, который отвечает за формирование микротрубочек, что растягивают хромосомы в разных концах клетки. Исследователи сконструировали на его основе гена, использовав промотор с другого гена. Благодаря дальнейшим манипуляциям ученые смогли получить ген, с которого вырастили мутировавших червей.

Созданных особей ученые начали скрещивать с нормальными червями, впоследствии им удалось получить индивидуумов, у которых все ядерные гены были только от отцов.

Ученые отмечают, что их открытие заинтересует общества, которые изучают червей, а также ученых, работающих над другими модельными объектами, для которых этот подход может служить такой себе инструкцией для дальнейших действий.

Напомним, в отдаленной части одного из Галапагосских островов ученые неожиданно обнаружили черепаху вида Chelonoidis phantasticus, которые считались вымершим еще в начале XX века.