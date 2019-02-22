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Chelonoidis phantasticus, фото: The Associated Press
Считавшийся давно вымершим вид черепах обнаружили на Галапагосах (ФОТО)https://racurs.ua/n118499-schitavshiysya-davno-vymershim-vid-cherepah-obnarujili-na-galapagosah-foto.htmlRacurs.ua
Самку вида Chelonoidis phantasticus, который считался вымершим еще в начале XX в., неожиданно нашли в отдаленной части одного из Галапагосских островов — Фернандина.
Ранее черепах этого вида видели только один раз — в 1906 году, сообщает агентство The Associated Press.
С тех пор экспедиции время от времени сталкивались с отметками и укусами черепах на кактусах. Впрочем, одной из причин того, что черепахи этого вида редко попадаются на глаза ученым, может быть особенность острова Фернандина — из-за частых извержений местного вулкана Ла Кумбре, лава которого может покрывать почти весь остров, научно-исследовательская деятельность здесь затруднена. Ла Кумбре считается одним из самых активных вулканов в мире.
Взрослую самку Chelonoidis phantasticus в воскресенье обнаружила совместная экспедиция Национального парка Галапагос и американской некоммерческой организации «Galapagos Conservancy». Установлено, что самке более сотни лет.
Команда ислледователей перенесла черепаху в центр размножения гигантских черепах на острове Санта-Крус, где она будет оставаться в специально созданном загоне.
Исследователи считают, что на острове может быть больше членов этого вида, поскольку они нашли соответствующие следы и помет. Чтобы размножать этот вид черепах, ученым нужно найти больше представителей Chelonoidis phantasticus. Впрочем, не исключено, что хватит и найденной особи — самки черепах могут хранить сперму в течение длительного времени.
Фернандина — третий по величине остров Галапагосов. Этот архипелаг расположен в Тихом океане в тысяче километров от материковой части Эквадора.
На архипелаге Галапагос проживают уникальные виды диких животных, характеристики которых помогли Чарльзу Дарвину разработать свою теорию эволюции. Галапагосы были объявлены объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году.
Напомним, недавно в дикой природе вымерли попугаи вида голубой ара, которые стали известными после мультфильма «Рио».
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