Будапешт ждет смены власти в Украине, чтобы изменить «полуфашистский» закон об образовании

В Венгрии не скрывают, что хотят договариваться с новой властью в Киеве, фото — АСС

https://racurs.ua/n118497-budapesht-jdet-smeny-vlasti-v-ukraine-chtoby-izmenit-polufashistskiy-zakon-ob-obrazovanii.html

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Венгерское правительство назвало «полуфашистским» закон об образовании в Украине и продолжает настаивать на внесении изменений в него.

В Будапеште надеются, что после президентских выборов в Украине смогут «достучаться до новой администрации, поскольку они не смогли общаться с нынешней». Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, сообщает пресс-служба правительства этой страны.

Он сказал, что в Украине сейчас работает правительство, которое «топчет права меньшинств» и инициировало принятие «полуфашистского закона об образовании». Гуйяш сказал, что Венгрия продолжает настаивать на внесении изменений в украинское законодательство.

Заявления Гуйяша никого не удивили, ведь ранее венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что его правительство не может договориться с действующим политическим руководством Украины.

В декабре прошлого года глава МИД Венгрии Петер Сиярто в очередной раз заявил, что его страна будет блокировать проведение заседаний комиссии НАТО-Украина, пока «Украина не прекратит систематические нарушения прав венгерского общества».

Венгрия разблокирует вето на проведение комиссии НАТО-Украина, если украинцы сделают необходимые шаги для восстановления прав венгерской общины, а также изменят часть положений закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Будапешт уже долгое время блокирует заседание комиссии на высшем уровне, хотя и не выступал против присутствия министра иностранных дел Украины Павла Климкина на министерском заседании НАТО.

В июне прошлого года Климкин и Сиярто провели на Закарпатье переговоры относительно украинского образовательного закона, который вызвал гнев венгров.

В сентябре вспыхнул скандал, связанный с выдачей венгерских паспортов в консульстве в Берегово, а самого Сиярто внесли в базу сайта «Миротворец». Венгерского министра обвинили во вмешательстве во внутренние дела Украины и разжигании сепаратистских настроений и провокаций.