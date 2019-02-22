Крокодилы, зоопарк и приключения: Гугл посвятил дудл дню рождения Стива Ирвина (ФОТО, ВИДЕО)

Крокодилы, зоопарк и приключения: Гугл посвятил дудл Дню рождения Стива Ирвина. Фото: Google

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Racurs.ua

Компания Гугл (Google) посвятила свой новый дудл (doodle) дню рождения Стива Ирвина. Он был известным защитником дикой природы и актером телесериала «Охотник на крокодилов». Сегодня 57 лет со дня его рождения.

Дудл рассказывает о жизни и наследии Стива Ирвина. О том, как он наблюдал за крокодилами еще подростком, об открытии парка, который стал Австралийским зоопарком, а также о семье Стива, которая разделяла его убеждения и помогала охранять рептилий.

Стив Ирвин родился 22 февраля 1962 года в Мельбурне (Австралия), а в начале 1970-х годов с семьей переехал на Солнечный берег, где они открыли свой парк рептилий в городе Бирва. Управляя этим парком Ирвин встретил свою будущую жену Терри, которая посещала зоопарк. Свой медовый месяц они провели за съемками крокодилов. Те кадры стали первым эпизодом «Охотника за крокодилами», который транслировался более чем в 100 странах и его увидели более 500 млн человек.

Ирвин смог популяризировать защиту и спасение исчезающих животных. В 2001 году правительство Австралии наградило его Столетней медалью за пожизненную службу, а в 2004 году он стал «Австралийцем года». В 2018 году Ирвин посмертно получил звезду на Аллее славы в Голливуде.

Натуралист погиб 4 сентября 2006 года в 11 утра во время съемок фильма «Смертельно опасные существа океана». Скат, которого они снимали, ударил ядовитым жалом прямо в сердце Стива. Его смерть была заснята оператором.

Напомним, ранее сообщалось, что компания Гугл (Google) посвятила дудл (doodle) Дню святого Валентина.