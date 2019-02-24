Попытку подкупа избирателей через социальные сети расследует полиция Киева

Полиция расследует подкуп избирателей. Фото: Власно.info

https://racurs.ua/n118561-popytku-podkupa-izbirateley-cherez-socialnye-seti-rassleduet-policiya-kieva.html

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Деньги за участие в митинге в поддержку одного из кандидатов в президенты Украины обещали в социальных сетях.

Правоохранители проинформировали, что поступило заявление от директора общественной организации о том, что в социальной сети появился фейковый аккаунт их сообщества. На этой странице неизвестные призвали граждан участвовать в акции в поддержку одного из политиков, который является кандидатом в президенты. За участие в митинге обещали заплатить 600 грн. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Акция в поддержку определенного кандидата запланирована в городе Гайворон Кировоградской области в воскресенье, 24 февраля.

Следователи Главного управления Национальной полиции в Киеве начали уголовное производство по ч. 2 ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до трех лет или лишения свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет. Полицейские в рамках производства проверяют информацию о возможном подкупе избирателей.

Напомним, с начала избирательного процесса Нацполиция зарегистрировала 1 тыс. 477 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. Правоохранители зарегистрировали 1 тыс. 4 факта, связанные с незаконной агитацией, 106 случаев подкупа избирателей, 27 фактов повреждения имущества и 17 случаев хулиганства. Следователи открыли 61 уголовное производство и составили 306 протоколов об административных правонарушениях.