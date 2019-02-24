РосСМИ рассекретили цели в США, которым грозит ракетный удар РФ

Российская ракета. Фото: Sputnik Беларусь

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Российская Федерация может атаковать ряд объектов в Соединенных Штатах Америки ракетами «Циркон» в случае угрозы.

Ракеты «Циркон» в случае необходимости сразу атакуют пять американских объектов. Об этом заявила Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания, 24 февраля, передает РИА «Новости», ссылаясь на эфир телеканала «Россия-1».

Эти объекты указываются, как военные центры принятия решений в Соединенных Штатах. Мол, именно из этих центров осуществляется управление системами ПРО. Ракеты «Циркон» будут нацелены на Пентагон, правительственный пункт управления «Кепмп-Дэвид», пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов «Форт-Ритчи», что расположены на Восточном побережье США.

На Западном побережье под ракетный удар могут попасть база управления стратегическими наступательными силами «Мак-Клеллан» и пункт управления ядерными силами «Джим-Крик».

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин пообещал принять зеркальные и асимметричные меры в ответ на размещение американских ракет в странах Европы.