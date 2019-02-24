ДТП в Одессе унесло жизни двух человек (ФОТО)

ДТП произошло в Одессе. Фото: poltava365.com

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ДТП в Одессе произошло ночью, 24 февраля. На углу улиц Ивана и Юрия Лип и Инглези насмерть разбились два человека.

Правоохранители установили, что автомобиль ВАЗ врезался в электроопору. Произошло это из-за того, что 38-летний водитель легковушки, выехав на перекресток, не справился с управлением. В результате удара водитель и 25-летний пассажир погибли на месте. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Сейчас полицейские решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Кроме того, смертельное автопроисшествие произошло и 23 февраля в Одесской области. Как сообщает издание «Думская» на дороге Сухой лиман легковой автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «Камаз». В результате ДТП погиб один человек.

Напомним, 23 января в Киеве произошло ДТП — легковая машина Ауди (Audi) A4 вылетела с дороги и врезалась в столб. Машина задела двух пожилых женщин, которые ждали общественный транспорт возле остановки. Одну из них госпитализировали с травмой ноги в больницу.