Автобус подорвался на мине в Сирии, десятки человек погибли

Взорвался автобус в Сирии. Фото: fdlx.com

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Racurs.ua

Взрыв автобуса, который наехал на мину в сирийской провинции Хама, унес жизни как минимум 24 человек.

ЧП произошло вблизи населенного пункта Саламия в районе Вади эль-Азаб. В транспортном средстве находились рабочие. Об этом 24 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.

Мина, на которой подорвался автобус, была заложена боевиками террористической группировки «Исламское государство».

Как известно, в Сирии боевики часто закладывают взрывные устройства в домах или на проезжих частях, если оставляют населенные пункты под давлением сирийской оппозиции и коалиционных сил.

Ранее сообщалось, что военная операция против «Исламского государства» в Сирии приближается к возможному окончанию. Сирийские демократические силы при поддержке США 10 февраля начали финальное наступление на позиции ИГИЛ. Сейчас исламисты контролируют район площадью 5 кв. км в восточной сирийской провинции Дейр-Эз-Зор.