Автобус подорвался на мине в Сирии, десятки человек погибли

Автобус подорвался на мине в Сирии, десятки человек погиблиhttps://racurs.ua/n118558-avtobus-podorvalsya-na-mine-v-sirii-desyatki-chelovek-pogibli.htmlRacurs.ua
Взрыв автобуса, который наехал на мину в сирийской провинции Хама, унес жизни как минимум 24 человек.
ЧП произошло вблизи населенного пункта Саламия в районе Вади эль-Азаб. В транспортном средстве находились рабочие. Об этом 24 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.
Мина, на которой подорвался автобус, была заложена боевиками террористической группировки «Исламское государство».
Как известно, в Сирии боевики часто закладывают взрывные устройства в домах или на проезжих частях, если оставляют населенные пункты под давлением сирийской оппозиции и коалиционных сил.
Ранее сообщалось, что военная операция против «Исламского государства» в Сирии приближается к возможному окончанию. Сирийские демократические силы при поддержке США 10 февраля начали финальное наступление на позиции ИГИЛ. Сейчас исламисты контролируют район площадью 5 кв. км в восточной сирийской провинции Дейр-Эз-Зор.