Выборы в Молдове: страна выбирает новый парламент (ВИДЕО)

В Молдове проходят выборы в парламент. Фото: eurasia.film

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Racurs.ua

Выборы в парламент Молдовы начались в воскресенье, 24 февраля. Избирательные участки открылись в 7.00 по местному времени.

Голосование состоится на 2 тыс. 141 избирательном участке, из них 123 размещены за пределами Молдовы. Планируется, что 50 политиков пройдут в парламент по партийным спискам в национальном округе, а 51 депутата изберут по одномандатным округам. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В национальном округе в предвыборной гонке участвуют 14 партий и один блок: Демократическая партия, блок ACUM, Партия коммунистов, Партия социалистов, партия «Шор», движение Antimafie, «Наша партия», Национал-либеральная партия, партия «Народная воля», Партия регионов, партия «Демократия дома», Движение профессионалов «Speranta-Надежда», партия «Родина», Экологическая партия зеленых и Либеральная партия.

За депутатство по 51 одномандатному округу борются 320 кандидатов. Независимых кандидатов 55 человек, а 265 — представители партий. Выборы в округах пройдут в один тур, представителем парламента станет кандидат, получивший наибольшее количество голосов.

Напомним, Россия готовилась финансировать ультраправого вице-премьера Италии Маттео Сальвини на выборах в Европарламент. За подпольными договоренностям партия политика «Лига» должна была получить 3 млн евро.