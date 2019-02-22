Россия планировала дать 3 млн евро итальянскому вице-премьеру Маттео Сальвини на выборы в Европарламент - СМИ. Фото: Крым реалии

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Racurs.ua

Россия готовилась финансировать ультраправого вице-премьера Италии Маттео Сальвини на выборах в Европарламент. Согласно подпольным сделкам партия политика «Лига» должна была получить 3 млн евро.

Финансовая помощь РФ представляла собой 3 млн т российского дизельного топлива Gasoil EN 590 Udsl. Сделка должна была охватить период в 12 месяцев. Каждого месяца компания получала бы по 250 тыс. т топлива. Об этом сообщается в материале L’Espresso.

Помощник министра Джанлука Савоини провел десятки поездок в Донецкую область, Крым и Москву, а также всегда присутствовал во время официальных визитов Сальвини в российскую столицу. Переговоры о финансировании с самого начала вел Савоини, утверждается в расследовании. Журналисты отследили одну из его встреч, но ранее не афишировали информацию.

Главную встречу, 18 октября 2018 года, журналисты, которые проводили расследование, также зафиксировали. Накануне, 17 октября, министр Сальвини был на конференции в Москве.

СМИ решили узнать у политика, встречался ли он со своим кремлевским коллегой Дмитрием Козаком (заместитель председателя правительства РФ с 2008 года) после конференции в конкретно указанном месте. Свои вопросы они отправили в письмах на два адреса электронной почты, включая адрес Сената, но так и не получили ответ.

На момент завершения расследования, журналисты так и не выяснили, чем закончились договоренности.

Напомним, ранее сообщалось, что журналисты европейских СМИ провели расследования, в ходе которого раскрылось отмывание денег российского происхождения.