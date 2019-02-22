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Россия планировала дать 3 млн евро итальянскому вице-премьеру Маттео Сальвини на выборы в Европарламент - СМИ. Фото: Крым реалии

На выборах в Европарламент РФ планировала «инвестировать» 3 млн евро в итальянского вице-премьера Сальвини — СМИ (ФОТО)

22 фев 2019, 17:35
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Россия готовилась финансировать ультраправого вице-премьера Италии Маттео Сальвини на выборах в Европарламент. Согласно подпольным сделкам партия политика «Лига» должна была получить 3 млн евро.

Финансовая помощь РФ представляла собой 3 млн т российского дизельного топлива Gasoil EN 590 Udsl. Сделка должна была охватить период в 12 месяцев. Каждого месяца компания получала бы по 250 тыс. т топлива. Об этом сообщается в материале L’Espresso.

Помощник министра Джанлука Савоини провел десятки поездок в Донецкую область, Крым и Москву, а также всегда присутствовал во время официальных визитов Сальвини в российскую столицу. Переговоры о финансировании с самого начала вел Савоини, утверждается в расследовании. Журналисты отследили одну из его встреч, но ранее не афишировали информацию.

Савоини в ресторане перед встречей с московской стороной. Фото: L'Espresso

Главную встречу, 18 октября 2018 года, журналисты, которые проводили расследование, также зафиксировали. Накануне, 17 октября, министр Сальвини был на конференции в Москве.

СМИ решили узнать у политика, встречался ли он со своим кремлевским коллегой Дмитрием Козаком (заместитель председателя правительства РФ с 2008 года) после конференции в конкретно указанном месте. Свои вопросы они отправили в письмах на два адреса электронной почты, включая адрес Сената, но так и не получили ответ.

На момент завершения расследования, журналисты так и не выяснили, чем закончились договоренности.

Напомним, ранее сообщалось, что журналисты европейских СМИ провели расследования, в ходе которого раскрылось отмывание денег российского происхождения.


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