Фигурантом скандального дела о «Большой русской прачечной» стал еще один европейский банк. Фото: UTMagazine.ru

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Европейский банк Swedbank подозревают в причастности к схемам по отмыванию денег российского происхождения. Сообщается, что махинации совершались на протяжении 10 лет.

Журналисты ряда европейских СМИ провели расследование, в рамках которого выяснилось, что в Swedbank и его филиалах Danske Bank были совершены переводы между подозрительными счетами на сумму около 4 млрд евро, сообщает «Интерфакс-Украина».

Журналисты выявили связи более 10 эстонских клиентов Swedbank с подозрительными денежными потоками. В тоже время, руководство банка не захотело встречаться с журналистами и комментировать подобную ситуацию. В банке лишь заявили, что они ведут борьбу с отмыванием денег.

Согласно данным журналистских расследований, сомнительные сделки происходили не только в эстонском отделении Danske Bank, но и в других отделениях банка, расположенных в странах Балтии. В основном, через схемы отмывания проходили средства российского происхождения.

В рамках расследования «красными флажками» фиксировались переводы крупных сумм денег, которые часто повторялись. После этого клиенты, у которых было больше всего красных отметок были идентифицированы. Ими оказались фирмы и предприятия, названия которых уже всплывали в рамках скандала, связанного с отмыванием денег через Danske Bank. Журналисты предполагают, что через 50 разных счетов в Swedbank прошли около 26 млн долл.