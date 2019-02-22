«Министр» террористической ДНР задержан в России из-за кражи зарядного устройства (ФОТО)

«Министра ДНР» задержали за кражу зарядки для телефона в России. Фото: Ивантеевка Сегодня

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За кражу зарядки от телефона в России задержали бывшего министра так называемого правительства террористической ДНР. Задержание произошло в Москве в Тверском районе.

О подозрении в краже зарядного устройства один из экс-руководителей террористов Алексей Красильников сообщил на своей странице в Facebook.

Красильников также сообщил, что у него отобрали паспорт и ключи от номера в отеле. По его словам, полицейские знали о его должности в так называемой Донецкой республике.

Российские правоохранители также рассматривали вопрос о его депортации в Украину.

Ранее стало известно, о высоком уровне смертности на временно неподконтрольной территории. Отмечается, что уровень смертности втрое превышает уровень рождаемости. Если такая тенденция будет сохраняться, то через 10 лет население оккупированной территории уменьшится на 300 тыс. человек, а через 75 лет — там вообще никого не останется.