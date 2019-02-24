Беспилотное авто. Фото: PaySpace Magazine

https://racurs.ua/n118556-policii-hotyat-razreshit-kontrolirovat-bespilotnye-avto-v-sluchae-pravonarusheniy-bloomberg.html

Racurs.ua

Полицейским могут передать контроль над автомобилями с автономной системой управления, если такое авто совершило правонарушение.

Сейчас автопроизводители и правоохранители регулируют правила взаимодействия. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам пресс-секретаря компании по производству беспилотных авто Waymo Алексиса Джорджсона, их автомобили научены различать сотрудников полиции и гражданских лиц, которые стоят на проезжей части. Также машины обучены следить за сигналами рук и могут останавливаться, если за ними поедет патрульное авто с включенной сиреной.

Отдельные критики выступают против предоставления правоохранительным органам контроля над автомобилем. Они считают, что это может быть нарушением прав владельца такого беспилотного авто. Да и сами автовладельцы не в восторге от того, что силовики могут управлять их автомобилем, а машина не будет слушаться приказов водителя. Некоторые критики также отмечают, что способность полиции контролировать автопилот могут использовать хакеры.

Напомним, в 2018 году произошло первое ДТП с участием беспилотных автомобилей Apple. Тестовый беспилотный автомобиль, представляющий собой внедорожник Lexus с установленной системой автопилота, попал в аварию.