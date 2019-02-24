Послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина

Принцесса Рима бинт Бандар. Фото: CA-News

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Racurs.ua

Саудовская Аравия назначила принцессу Рима бинт Бандар бин Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд послом в Соединенных Штатах Америки.

Раньше принцесса была предпринимателем, но имеет представление об американской политике. Рима бинт Бандар получала высшее образование в США. Она известна своей позицией как защитница прав женщин. В 2014 году она попала в список 200 самых влиятельных женщин в арабском мире, который составил журнал Forbes. Указ о назначении принцессы послом подписал король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, сообщает «112 Украина».

Как известно, Рима бинт Бандар дочь принца Бандара, который был послом в Вашингтоне с 1983 по 2005 годы. СМИ предполагают, что перестановка в саудовской дипмиссии произошла из-за непростых отношений Саудовской Аравии и США после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Напомним, женщины Саудовской Аравии получили право открывать и вести собственный бизнес без согласия опекуна: мужа или родственника мужского пола. В 2018 году в Саудовской Аравии женщин начали принимать на работу следователями полиции, а с июня этого года женщины смогут водить мотоциклы и грузовики.