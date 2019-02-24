Кризис в Венесуэле: на границе сгорели грузовики с гумпомощью, США поставили ультиматум подопечным Мадуро (ВИДЕО)

Сожгли гумпомощь для венесуэльцев. Фото: Е1

https://racurs.ua/n118554-krizis-v-venesuele-na-granice-sgoreli-gruzoviki-s-gumpomoschu-ssha-postavili-ultimatum.html

Racurs.ua

На границе Венесуэлы и Колумбии сгорели грузовики с гуманитарной помощью венесуэльцам.

Поджог, который уничтожил гуманитарную помощь, совершили неизвестные. По меньшей мере 10 добровольцев, которые защищали грузовики, пострадали в результате пожара. Об этом сообщил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо на собственной странице в Twitter.

«Режим узурпатора пользуется наиболее мерзкими действиями и пытается сжечь грузовики с гуманитарной помощью… Наши храбрые добровольцы пытаются защитить продукты питания и лекарства», — говорится в сообщении.

Тем временем советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поставил ультиматум армии Венесуэлы, которая блокирует границу с Колумбией. На собственной странице в Twitter он призвал военных разблокировать границу для доставки гуманитарной помощи стране. В случае невыполнения этого требования, на армию Венесуэлы ждут новые санкции США.

Ранее сообщалось, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо лично отправил караван из десятка грузовиков с гуманитарной помощью в Венесуэлу. Однако машины так и пересекли границу. Помощь взялись разгружать активисты, которые на своих плахах попытались перенести через границу необходимые венесуэльцам вещи. Но и этого не удалось, поскольку Мадуро бросил против гражданских военное подразделение. Войска применили слезоточивый газ и обстреляли резиновыми пулями сторонников оппозиции.