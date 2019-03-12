Из Апелляционного суда в Киеве ветром выдуло множество дел. Фото: Рекордз Менеджмент

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Racurs.ua

Шквальный ветер в Киеве 11 марта выдул из здания Киевского апелляционного суда тысячи дел, которые разбросало на Соломенской площади, проезжей части и кладбище.

В пресс-службе суда подтвердили, что во время сильного ветра из здания вылетели папки с судебными делами. В Апелляционном суде сообщили, что сильный ветер выбил окно в кабинете, где хранятся архивные документы. Работники суда держали окно, чтобы оно не упало вниз, а документы тем временем ураган разбросал в разные стороны. Об этом 12 марта сообщает «Главком».

По информации представителей суда, на улицу попали только архивные документы. Отмечается, что часть дел потеряна бесследно, их точное количество назвать пока не берутся.

Как известно, накануне начальник Киевского рыбоохранного патруля Государственного агентства рыбного хозяйства Украины Владимир Мухин на собственной странице в Facebook опубликовал видео того, как во время урагана из помещения Киевского апелляционного суда вылетают документы.

Напомним, 11 марта из-за сильного ветра дерево упало на маршрутку в Заводском районе Николаева. В результате инцидента двух несовершеннолетних детей и мужчину пришлось госпитализировать.