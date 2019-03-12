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Ракурс
Генпрокуратура ведет только одно дело относительно «Укроборонпрома». Фото: Народна Правда

Хищения в «Укроборонпроме»: Генпрокуратура ведет только одно дело и кивает на НАБУ

12 мар 2019, 12:41
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В Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что на данный момент расследуют только одно дело в отношении «Укроборонпрома».

В 2018 году ГПУ передала в суд дело о мошенничестве, связанное с «Укроборонпромом». Одним из подозреваемых в этом деле является сотрудник СБУ, которого упоминают в разговорах с фигурантом расследования Андреем Рогозой, сообщил на своей странице в Facebook Андрей Лысенко, спикер Генпрокуратуры.

Сейчас в ГПУ расследуют дело относительно «Укроборонпрома», которое касается неуплаты налогов. В этом деле уже объявили подозрение и взыскали большую сумму в госбюджет.

Лысенко также отметил, что согласно закону, ГПУ может расследовать некоррупционные преступления. Расследованием преступлений, связанных с коррупцией, занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В конце февраля «Укроборонпром» оказался в центре скандала. Журналисты обнародовали информацию о массовых хищениях на предприятии. Так, руководство структуры обвиняют в покупке российских деталей для самолетов Ан-26 по цене, которая в семь раз выше рыночной. За детали «Укроборонпром» заплатил 14,3 млн грн, хотя в Москве эти комплектующие приобретались за 2,3 млн грн.

Источник: Ракурс


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