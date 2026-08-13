Руководитель Николаевского областного ТЦК задержан на взятке в 15 тыс. дол. Фото:

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Начальник Миколаївського обласного ТЦК та СП викрили в хабарництві.

Посадовець отримав 10 тис. дол. за те, що не буде мобілізовувати трьох військовозобов’язаних і зніме їх із розшуку в системі «Оберіг» й допоможе у подальшого безперешкодно забронюватися за місцем роботи. Про це Офіс генерального прокурора 13 серпня повідомив у Telegram.

А раніше в межах цього ж провадження правоохоронці задокументували, що цей ТЦКшник отримав ще 5 тис. дол. За цю суму він обіцяв не допустити направлення мобілізованого чоловіка до військової частини та повернути його на повторне проходження військово-лікарської комісії. Загалом військком отримав 15 тис. хабара.

Наразі проводяться обшуки за місцем служби та проживання посадовця. Очікується, що йому повідомлять про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди.

Нагадаємо, посадовець одного з підприємства звернувся до начальника одного з відділів Одеського ТЦК, щоб з’ясувати, як сплатити штраф за чоловіка, який перебуває у розшуку. Цю особу він хотів працевлаштувати до себе на підприємство.

Натомість ТЦКшник заявив, що допоможе «вирішити питання» в обмін на талони на 500 л дизельного палива. Загальна вартість цієї солярки становила майже 45 тис. грн. Його затримали на хабарі.