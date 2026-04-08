В Николаевской области служащие ТЦК безосновательно объявляли мужчин в розыск

Фото: Офіс генпрокурора

Службовець районного ТЦК та його спільник у Миколаївській області безпідставно оголошували чоловіків у розшук. Зловмисники вимагали від студента гроші й за це обіцяли зняти його з розшуку. Хоча хлопець мав законне право на відстрочку від призову. Про це Офіс генерального прокурора 8 квітня повідомив у Telegram.

Слідство встановило, що у грудні 2025 року фігуранти внесли до інформаційної системи «Оберіг» дані про нібито неявку військовозобов’язаного за викликом. Вони намагалися тиснути на студента — надіслали йому скріншот з бази, де той значився у розшуку. За видалення даних із системи вони вимагали 500 дол.

Зловмисників викрили у березні цього року після передачі та розподілу між собою обумовленої суми коштів. Обом вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб), ч. 3 ст. 369−2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Одному із підозрюваних вже обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 99 тис. 840 грн, а щодо іншого наразі триває судовий розгляд.

