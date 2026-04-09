На взятке в 100 тыс. дол. погорел чиновник «Укрзализныци». Фото: НПУ

https://racurs.ua/n213126-chinovnika-ukrzaliznyci-zaderjali-na-vzyatke-v-100-tys-dol-video.html

Ракурс

Посадовця «Укрзалізниці» затримали на чималому хабарі.

Заступник керівника одного з департаментів АТ «Укрзалізниця» вимагав 100 тис. дол. хабара за сприяння у демонтажі залізничної колії. підприємство у сфері видобутку надр звернулося до «Укрзалізниці» з проханням організувати демонтаж резервної об’їзної колії та упорядкувати відповідні документи. Про це Національна поліція 9 квітня повідомила у Telegram.

Виявилося, що ця колія перебувала у відданні «Укрзалізниці», і без її демонтажу компанія не могла б розширити межі свого кар'єру. Однак посадовець оцінив свою допомогу у 100 тис. дол. і надав письмову розписку після отримання хабаря.

Зловмисника затримали 8 квітня безпосередньо під час обміну розписки на гроші. Йому вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожу до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, посадовця районного ТЦК та СП в Одеській області затримали на хабарі. За 10 тис. дол. зловмисник обіцяв військовому вирішити питання з правоохоронцями щодо закриття провадження за СЗЧ та посприяти з працевлаштуванням на вакантну посаду в Територіального центру комплектування.