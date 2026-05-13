Украинская ПВО днем обезвредила 710 из 753 российских дронов. Фото:

Країна-агресор Росія 13 травня атакувала Україну 753 ударними БпЛА

У період з 8.00 по 18.30 росіяни запустили дрони-камікадзе типу Shahed (в тому числі реактивні), а також БпЛА типу «Гербера», «Італмас» та дрони-імітатори типу «Пародія». З урахуванням нічної атаки (139 БпЛА), за добу було запущено понад 892 ворожих безпілотників даних типів. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

Основна кількість ворожих дронів атакувала західні області. Атака була особливою тим, що окупанти знову використали територію Білорусі та Молдови для прольоту ударних БпЛА в бік України.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи змогли знешкодити 710 російських безпілотників майже у всіх регіонах країни. Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА, а також падіння уламків на 26 локаціях.

Радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов в ефірі телемарафону припустив, що Росія може продовжити сьогоднішню масовану атаку сьогодні ввечері, а також вночі та вдень 14 травня. У ході обстрілу ворог може застосувати не лише дрони, а й ракети різних типів.

Я вважаю, що це може бути до завтра, до обіду. Вночі ми побачимо запуски ракет. Потім, можливо, буде ще одна хвиля. Ми розуміємо, що вони накопичили запаси «шахедів» для того, щоб атакувати нас сьогодні і завтра, — розповів він.

На сьогоднішній масований обстріл відреагував і президент Володимир Зеленський, який наразі перебуває в державним візитом у Румунії. Глава держави вважає, що ця атака не є випадковою — російський диктатор Володимир Путін хоче таким чином затьмарити візит президента США Дональда Трампа до Китаю.

Точно не можна назвати випадковістю одну з найдовших масованих російських атак проти України якраз у той час, коли президент Сполучених Штатів прибув з візитом у Китай — з візитом, від якого багато очікують. У цей непростий геополітичний момент Росія явно намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла — намагається за рахунок українських життів та української інфраструктури, — написав Зеленський у Telegram.

Глава держави поінформував про шістьох загиблих та десятки поранених, які постраждали внаслідок денного обстрілу.

Тим часом в «Укрзалізниці» повідомили, що під час сьогоднішньої російської масованої атаки були зафіксовані 23 удари по залізничних об'єктах. Були атаковані енергетична інфраструктура, мости, пасажирські, вагонні й локомотивні депо у Закарпатській, Львівській, Житомирській, Рівненській, Волинській, Харківській, Дніпропетровській областях. У Здолбунові на Рівненщині загинули двоє залізничників, які не перебували на робочих місцях. Ще один працівник «УЗ» зазнав поранень.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки повідомили, що сьогоднішня атака може мати тривалий характер. У першій хвилі атаки ворог застосує значну кількість ударних БпЛА, щоб перевантажити системи української ППО, а під час другої хвилі багато крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістику. Цілі Москви — обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади.