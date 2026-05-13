Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти здійснюють чергову масовано повітряну атаку по Україні, фото: LB.ua

Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні — ГУР

13 тра 2026, 12:48
999

Росія сьогодні, 13 травня, розпочала проти України комбіновану повітряну атаку, яка може мати тривалий характер.

Про це попереджає прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

У ГУР зазначають, що:

  • у першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України та ураження цивільних обʼєктів;
  • надалі Росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики. Цілі Москви — обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади.

У такий спосіб росія, яка відкинула пропозиції перемирʼя, прагне вкотре вплинути на стійкість України у війні за свободу, — наголошують у ГУР і закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги та користуватися укриттями.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів