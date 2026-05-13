Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні — ГУР
Росія сьогодні, 13 травня, розпочала проти України комбіновану повітряну атаку, яка може мати тривалий характер.
Про це попереджає прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.
У ГУР зазначають, що:
- у першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України та ураження цивільних обʼєктів;
- надалі Росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики. Цілі Москви — обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади.
У такий спосіб росія, яка відкинула пропозиції перемирʼя, прагне вкотре вплинути на стійкість України у війні за свободу, — наголошують у ГУР і закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги та користуватися укриттями.