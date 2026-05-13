Рашисты совершають очередну масовану повітряну атаку по Україні

Росія сьогодні, 13 травня, розпочала проти України комбіновану повітряну атаку, яка може мати тривалий характер.

Про це попереджає прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

У ГУР зазначають, що:

у першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України та ураження цивільних обʼєктів;

надалі Росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики. Цілі Москви — обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади.