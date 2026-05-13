Рашисты совершают очередную массированно воздушную атаку по Украине, фото: LB.ua

Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине — ГУР

13 мая 2026, 12:48
Росія сьогодні, 13 травня, розпочала проти України комбіновану повітряну атаку, яка може мати тривалий характер.

Про це попереджає прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

У ГУР зазначають, що:

  • у першій хвилі атаки агресор застосовує значну кількість ударних безпілотників для перевантаження системи протиповітряної оборони України та ураження цивільних обʼєктів;
  • надалі Росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики. Цілі Москви — обʼєкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення великих міст, зокрема енергетики, підприємства ВПК, будівлі органів державної влади.

У такий спосіб росія, яка відкинула пропозиції перемирʼя, прагне вкотре вплинути на стійкість України у війні за свободу, — наголошують у ГУР і закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги та користуватися укриттями.

