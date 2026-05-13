Російські дрони масовано атакують Україну

Російські загарбники продовжують здійснювати масовані повітряні атаки по Україні.

Зараз в українському небі понад сотня російських дронів, і протягом дня можуть бути ще хвилі дронових атак. Про це сьогодні, 13 травня, вранці у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

Росія продовжує удари й робить це зухвало — цілеспрямовано проти нашої залізничної інфраструктури, проти цивільних об'єктів у містах. На жаль, після цих ударів є поранені та загиблі люди, мої співчуття всім рідним та близьким, — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що протягом вчорашнього дня, 12 травня, під ударом були 14 областей. Сьогодні вночі росіяни били по житловій та залізничній інфраструктурі на Дніпровщині та Харківщині, портовій інфраструктурі на Одещині, енергетиці на Полтавщині.

На всіх рівнях наші воїни протидіють, і вже збито та подавлено тільки за цю ніч 111 дронів, — зазначив Зеленський.

Важливо стійко відбивати кожну атаку. Важливо підтримувати Україну та не мовчати про російську війну. Щоразу, коли тематика війни зникає з топів новин, це заохочує Росію бути ще більш жорстокою. Важливо, щоб наші дипломати максимально швидко реалізовували домовленості, яких ми досягаємо на рівні лідерів, — додав він.

У Telegram-каналі повітряних сил ЗСУ повідомляється, що рашисти сьогодні вранці здійснили масований запуск ударних БпЛА з різних напрямків. БпЛА вже досягли Київщини та Вінниччини.