Чиновник ТЦК на Прикарпатье погорел на вымогательстве денег. Фото: ОГП

Посадовця Територіального центру комплектування викрили в Івано-Франківській області.

Представник районного ТЦК вимагав та одержав від військовозобов’язаних 2 тис. доларів. Так, 36-річний підполковник, який тимчасово виконував обов’язки керівника, вимагав гроші від двох чоловіків, що хотіли з’ясувати можливість зняття з військового розшуку. Про це Офіс генерального прокурора 17 вересня повідомив у Telegram.

Слідство з’ясувало, що вони мають з’явитися до ТЦК та СП для складання адміністративного протоколу, після чого можуть бути мобілізовані. Однак зазначив, що цього можна уникнути за хабар.

У березні фігурант отримав обумовлену суму двома частинами. Його затримали під час передачі другої частини грошей. Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Суд вже взяв його під варту з альтернативою застави. Також подано клопотання про відсторонення його від посади.

Нагадаємо, у лютому колишній заступник начальника Одеського обласного ТЦК та СП та його теща отримали підозру у незаконному збагаченні та легалізації майна. Слідство встановило, що впродовж 2020−2022 років посадовець набув активи на загальну суму понад 37,7 млн грн, що більш ніж на 6 тис. 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його офіційні доходи.