НАБУ заявило о разоблачении преступной организации во главе с чиновником ОГП

https://racurs.ua/n216050-nabu-zayavilo-o-razoblachenii-prestupnoy-organizacii-vo-glave-s-chinovnikom-ogp.html

Ракурс

Посадовець Офісу генпрокурора очолював злочинну організацію

Національна антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 4 вересня проводять спецоперацію, щоб викрити злочинну організацію, яку очолює посадовець Офісу генпрокурора. Ця організація причетна до кришування шахрайських кол-центрів і легалізації майна. Про це НАБУ повідомило у Telegram.

НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу Генерального прокурора України, причетну до кришування мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна, — йдеться у повідомленні.

Деталі пообіцяли надати пізніше.

Тим часом «Українська правда» поінформувала, що Антикорупційне бюро затримало начальника кібердепартаменту ОГП Сергія Кропиву.

Нагадаємо, НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у корупційній схемі за участю посадовців обласної і міської рад у Волинській області. Йдеться про депутата Волинської обласної ради (голову однієї з фракцій) та першого заступника голови Волинської обласної ради, яких підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в будівництві у Луцьку багатоквартирного житлового будинку.

Джерело: «Українська правда»