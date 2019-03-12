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Договор о дружбе: РФ направила Украине ноту с обвинениями в «наступлении на права русскоязычного населения» / Фото: varta1.com.ua

Договор о дружбе: РФ направила Украине ноту с обвинениями в «наступлении на права русскоязычного населения»

12 мар 2019, 12:25
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Россия направила Украине дипломатическое обращение из-за расторжения договора о дружбе. В ноте российская сторона обвиняет Киев в «наступлении на права русскоязычного населения» и критикует ратификацию меморандума о поддержке операций НАТО.

Министерство иностранных дел РФ в связи с прекращением действия договора с 1 апреля обвинило украинскую сторону в ряде «нарушений». Так, МИД РФ возмущен, что закрепление стратегического курса Украины на вступление в Североатлантический альянс не обсуждалось с Москвой. Об этом сообщается на официальном сайте профильного министерства РФ.

Запрет на показ российский фильмов и сериалов, выпущенных после 2014 года, внешнеполитическое ведомство страны-агрессора назвало наступлением на русский язык и ограничением доступа к якобы объективной информации на «родном» языке граждан Украины. Оккупацию Крыма в ноте МИД России объясняет уставом ООН и международным правом, которые позволяют народам «самим распоряжаться своей судьбой». Подобный тезис, по словам российской стороны, закреплен в ст. 3 договора о дружбе 1997 года. Однако в этом же документе указаны принципы территориальной целостности и нерушимости границ.

Напомним, в декабре прошлого года вступил в силу закон о прекращении договора о дружбе с Россией. Сам документ был подписан в 1997 году президентом РФ Борисом Ельциным и президентом Украины Леонидом Кучмой. Он вступил в силу в апреле 1999-го года, когда стороны соглашения утвердили нерушимость границ, существующих на момент его подписания.

Источник: Ракурс


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