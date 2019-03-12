Магомед Даудов, фото: «Новая газета»

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Глава парламента Чеченской республики РФ Магомед Даудов «официально» объявил кровную месть проживающему в Польше чеченскому блогеру Тумсо Абдурахманову.

Даудов записал видеобращение на чеченском языке, в котором объявил Абдурахманова своим врагом и пообещал вместе с братьями найти его. Об этом сообщает «Русская служба BBC».

Позже соответствующая видеозапись исчезла со страницы Даудова в Инстаграме.

Так спикер чеченского парламента отреагировал на слова Абдурахманова о первом президенте Чечни Ахмате Кадырове, отце нынешнего руководителя республики Рамзана Кадырова, которого блогер назвал предателем чеченского народа, и заявил, что презирает память о нем и все, что с ним связано.

«Официально заявляю, Тумсо, я и мои братья — ты знаешь, кто мои братья — официально за те слова, которые ты сказал об Ахмате-хаджи, объявляю тебе кровную месть, — сказал на видео Даудов. — Мы не собираемся тебя убивать, мы тебя удивительным образом повеселим. Отныне, когда будешь ложиться спать, убедись, что закрыл дверь на ключ».

В интервью изданию «Кавказ.Реалии» Абдурахманов заявил, что серьезно относится к угрозам Даудова, понимает, что находится в опасности, но не боится его.

«Безусловно, усилю меры предосторожности», — заявил Абдурахманов.

Также он добавил, что не боится Рамзана Кадырова, которого считает российским наместником, предателем чеченского народа, тираном и преступником.

«Для чеченского народа героями являются те, кто противостоял оккупации и кто сражался с российской экспансией. Их знают и любят все чеченцы», — подчеркнул Абдурахманов.

Напомним, США могут заняться поиском активов Кадырова в Саудовской Аравии и ОАЭ из-за убийства Бориса Немцова.