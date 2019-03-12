Компания «Тойота» научит свои авто давать отпор ворам. Фото: Главред

https://racurs.ua/n119272-avtomobili-toyota-budut-atakovat-ugonschikov-slezotochivym-gazom.html

Racurs.ua

Автомобили производства Toyota (Тойота) научатся пускать в салон слезоточивый газ. Это будет происходить в том случае, если машину попытаются угнать.

Антиугонная система, которая пускает слезоточивый газ в салон автомобиля благодаря климатической установке, будет срабатывать в том случае, если бортовой компьютер фиксирует взлом или попытку угона. Технология зарегистрирована Ведомством по патентам и товарным знакам США. Об этом 12 марта сообщает «Популярная механика».

Похожая система ароматизации установлена на авто Mercedes-Benz (Мерседес-Бенц) или BMW (БМВ). Там можно выбрать желаемый аромат из дефлекторов путем установки картриджа. Но «Тойота» пошла дальше и научит машину распознавать любимый парфюм владельца. Если же авто откроет угонщик, то вместо свежего аромата он получит порцию слезоточивого газа.

При этом не известно, будут ли блокироваться двери авто во время такой «атаки» на вора.

Напомним, в США японская компания Mazda (Мазда) представила юбилейную версию родстера MX-5 30th Anniversary Edition. Новинка получила двухдверный кузов, эксклюзивный цвет и специальное оснащение. Автопроизводитель обещает выпустить лишь 3 тыс. экземпляров такой машины.