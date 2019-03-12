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Ракурс
Космический аппарат от «Тойоты». Фото: YouTube

Космический аппарат для исследования Луны: в Японии презентовали концепт пилотируемого лунохода (ВИДЕО)

12 мар 2019, 11:24
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Автопроизводитель Toyota (Тойота) и агентство аэрокосмических исследований Японии (JAXA) разрабатывают пилотируемый луноход для исследования поверхности Луны.

Изобретатели на Международном симпозиуме космических исследований в Токио показали небольшой CG-ролик, в котором продемонстрировали концепт лунохода. Сейчас известно, что космический аппарат будет иметь шесть колес, будет оснащен солнечными батареями и сможет вместить двух членов экипажа. Площадь салона этого транспортного средства составит 13 кв. м. Об этом 12 марта сообщает ТАСС.

Разработчики утверждают, что космонавты, которые будут находиться в салоне космического аппарата, смогут управлять им без использования скафандров. Луноход от «Тойоты» будет оснащен специальной системой жизнеобеспечения. На аппарат установят батарею, которая позволит транспортному средству преодолеть расстояние в 10 тыс. км.

Напомним, 4 апреля на поверхность Луны должен приземлиться израильский луноход Beresheet. Ожидается, что 11 апреля Beresheet сделает попытку посадки на спутник Земли. Если это удастся, Израиль станет четвертой страной после СССР, США и Китая, которая доставила космический аппарат на Луну, а сам Beresheet — первым космическим аппаратом с частным финансированием, достигший другого небесного тела.

Источник: Ракурс


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