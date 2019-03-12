Михаил Фридман, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n119269-samym-bogatym-jitelem-londona-stal-rossiyskiy-milliarder.html

Racurs.ua

Самым богатым жителем Лондона стал российский миллиардер Михаил Фридман, совладелец и основатель финансово-инвестиционного консорциума «Альфа-Групп», чье состояние достигает 15 млрд долл. США.

Об этом говорится в недавнем рейтинге самых любимых городов среди миллиардеров, составленном журналом Forbes.

Отмечается, что всего в столице Великобритании проживают 55 миллиардеров, из них только 20 являются гражданами Соединенного королевства. Остальные 25 богачей переехали в Лондон из других стран, из них из России — четверо. Кроме того, глава чикагского хедж-фонда Citadel Кеннет Гриффин, состояние которого оценивается более чем 11 млрд долл., официально не проживает в Лондоне, однако недавно приобрел за 122 млн долл. дом, расположенный неподалеку от Букенгемского дворца.

В течение длительного времени самым богатым жителем Лондона считался выходец из Одессы американский миллиардер Леонард Блаватник, который в 1978 году вместе с семьей эмигрировал из Советского Союза. Forbes оценивает его состояние в 18 млрд долл. Теперь Блаватник проживает в Нью-Йорке.

Всего в собственности лондонских миллиардеров — 226 млрд долл.

Напомним, недавно британский суд арестовал два лондонских особняка украинского олигарха Дмитрия Фирташа.