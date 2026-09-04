В Великобритании неизвестные украли 33 тыс. т пива. Фото:

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Ракурс

Величезну партію пива вкрали у Великій Британії.

Зловмисники поцупили два причепи з напоєм Guinness, якого вистачило б приблизно на 70 тис. пінт. Крадіжка відбулася у промисловій зоні міста Ранкорн неподалік Ліверпуля. Злодії вночі під’їхали до складу двома вантажівками і вивезли причепи з близько 800 бочками знаменитого ірландського пива. Про це повідомляє AP News.

Це пиво призначалося для постачання британські паби. Поліція розпочала розслідування. Правоохоронці розраховують повернути весь вкрадений вантаж. Вартість пива становить 155 тис. дол., а причепи оцінюються у 67 тис. дол.

Кажуть, що Guinness корисний для вас, але тільки якщо він був куплений і оплачений, — заявив представник поліції Гері Макклатчі.

Нагадаємо, у серпні в іспанському місті Вільєна пограбували музей і викрали «Скарб Вільєни». Чотири хвилини вистачило крадіям, щоб винести з музею більшість експонатів знаменитої колекції золотих виробів бронзової доби. Загалом у ній понад 50 предметів, а вартість самого золота оцінюють щонайменше у 1,7 млн євро.

Джерело: AP News