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В США бойца смешанных единоборств Макгрегора отпустили после ареста за ограбление и нападение на фаната. Фото: Чемпионат
В США бойца смешанных единоборств Макгрегора отпустили после ареста за ограбление и нападение на фаната (ВИДЕО)https://racurs.ua/n119268-v-ssha-boyca-smeshannyh-edinoborstv-makgregora-otpustili-posle-aresta-za-ograblenie-i-napadenie.htmlRacurs.ua
Конора Макгрегора, экс-чемпиона по смешанным единоборствам, выпустили под залог после ареста за избиение и ограбление фаната. Адвокат ирландского бойца заявил, что Макгрегор обещал сотрудничать с полицией.
Конор Макгрегор около 5.00 утра 11 марта напал на своего поклонника, который хотел сфотографировать ирландского бойца на телефон. Инцидент произошел в отеле Fontaineblea на выходе из ночного клуба LIV. Об этом сегодня сообщила полиция Майами на своей странице в Twitter.
Макгрегор ударил мужчину по руке, а затем несколько раз наступил на смартфон, который выпал из рук фаната. Поврежденный гаджет боец забрал с собой. Стоимость мобильника оценили в 1 тыс. долл.
Подобные проблемы с законом для Макрегора не редкость: в прошлом году он вместе со своим спарринг-партнером Артемом Лобовым забросали подручными предметами автобус на парковке в Бруклине. В транспортном средстве в это время находился российский боец Хабиб Нурмагомедов. В апреле того же года полиция Нью-Йорка по этому делу выдала ордер на арест.
В октябре 2018 года в Лас-Вегасе Макгрегор проиграл Нурмагомедову, что повлекло за собой массовую драку.
В конце января текущего года Макгрегора и Нурмагомедова оштрафовали за драку.
Как ранее сообщал «Ракурс», эксперты в начале января выбрали лучший нокаут 2018 года в смешанных единоборствах.
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