В США бойца смешанных единоборств Макгрегора отпустили после ареста за ограбление и нападение на фаната. Фото: Чемпионат

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Конора Макгрегора, экс-чемпиона по смешанным единоборствам, выпустили под залог после ареста за избиение и ограбление фаната. Адвокат ирландского бойца заявил, что Макгрегор обещал сотрудничать с полицией.

Конор Макгрегор около 5.00 утра 11 марта напал на своего поклонника, который хотел сфотографировать ирландского бойца на телефон. Инцидент произошел в отеле Fontaineblea на выходе из ночного клуба LIV. Об этом сегодня сообщила полиция Майами на своей странице в Twitter.

Макгрегор ударил мужчину по руке, а затем несколько раз наступил на смартфон, который выпал из рук фаната. Поврежденный гаджет боец забрал с собой. Стоимость мобильника оценили в 1 тыс. долл.

Подобные проблемы с законом для Макрегора не редкость: в прошлом году он вместе со своим спарринг-партнером Артемом Лобовым забросали подручными предметами автобус на парковке в Бруклине. В транспортном средстве в это время находился российский боец Хабиб Нурмагомедов. В апреле того же года полиция Нью-Йорка по этому делу выдала ордер на арест.

В октябре 2018 года в Лас-Вегасе Макгрегор проиграл Нурмагомедову, что повлекло за собой массовую драку.

В конце января текущего года Макгрегора и Нурмагомедова оштрафовали за драку.

Как ранее сообщал «Ракурс», эксперты в начале января выбрали лучший нокаут 2018 года в смешанных единоборствах.