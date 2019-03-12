США обвинили в венесуэльском кризисе Россию и Кубу и отозвали из Венесуэлы последних дипломатов. Фото: Delfi

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В возникновении кризиса в Венесуэле, по мнению госсекретаря Майка Помпео, виновны Россия и Куба, поскольку эти страны поддерживают режим Николаса Мадуро.

Помпео заявил, что российская госкомпания продолжает закупать нефть у Венесуэлы, а Москва поставляет оружие силовикам, которые поддерживают Мадуро, сообщает DW.

Российская компания «Роснефть» продолжает закупать нефть у венесуэльской госкомпании PDVSA, несмотря на санкции США, таким образом поддерживая существующий режим президента Мадуро.

В отсутствии электричества и воды в Венесуэле Помпео обвинил Кубу, одновременно опровергнув обвинения к причастности США к этим проблемам в стране. По словам госсекретаря США, Куба ведет себя по отношению к Венесуэле, как реалистическая имперская держава.

Также США отозвали всех своих дипломатов и, по состоянию на сегодняшний день, в Венесуэле не осталось ни одного американского дипломата. Отмечается, что значительная часть дипломатов была отозвана еще в январе, а сегодня страну покинули последние представители Соединенных штатов. По словам Помпео, отзыв всех диппредставителей страны связан с ухудшением ситуации в стране и препятствиями для проведения политики США.

Напомним, в Венесуле в января 2019 года начались массовые протесты против избранного президента Мадуро. В стране начались столкновения между протестующими и силовиками. Лидеры США и ряда европейских стран не признали Мадуро президентом и призвали провести новые выборы.